Ricardo Darín hizo estallar de risa a los invitados contando una vieja historia de cuando coincidió con Diego Torres en Madrid; “Ese pibe no me cae bien”.

El anécdota tuvo lugar en una de aquellas mesazas de las noches de Mirtha Legrand en las que estuvieron cuatro invitados son graciosos y rápidos de respuesta. Junto a la Chiqui y a Juana Viale estuvieron Ricardo Darín, Diego Torres, Jay Mammon y Darío Barassi.

Si bien hubo momentos donde se habló de temas serios, la mayoría del tiempo prevaleció la alegría y el buen humor. Y en un momento, toda la mesa se tentó de risa, al punto que Mirtha se ruborizó y se tapó la cara con una servilleta.

Fue cuando Ricardo Darín y Diego Torres contaron una anécdota compartida. Habían coincidido en Madrid y el cantante le pidió un favor al actor. Tras pedir la autorización de la conductora para contar el episodio, Diego relató: “Yo estaba con papá, el “Lole”, y le digo a Ricado ‘¿Me haces la gamba, me lo cuidás al viejo? Yo me voy a Galicia a trabajar”, explicó. Pero cuando le avisó al padre, su reacción fue muy graciosa: “¿Estas seguro? Ese pibe no me cae bien”, le dijo.

Pero Ricardo Darín no se hizo problema y lo levó a cenar. AL finalizar, buscaron un bar para tomar un café, y el único abierto era un boliche gay. “Se llamaba ‘Triple X’, nos sentamos, pedimos un café, y las otras mesas estaban ocupadas por parejas”, recordó Darín.

Con la picardía que lo caracteriza, el actor contó la broma que le hizo al padre de Diego Torres: “Él, rápido, empezó a mirar, le llamó la atención y me preguntó qué clase de boliche era”. Y el actor, en lugar de decirle que era el único abierto, le contestó: “Lole, yo te traje acá porque te quiero hablar de algo que no quería hablar delante de tu hijo”, lo que le hizo ganar un insulto.

Toda la mesa estalló en risas, y Mirtha se tentó tanto que hasta se tapó la cara con una servilleta. “No lo podía creer”, aseguró Ricardo Darín.

