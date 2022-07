Aceptan discusión en Parlamento, pero hubieran preferido «un diálogo social» con actores y organizaciones vinculados al tema.

El Gobierno presentó este viernes ante el Frente Amplio (FA) el anteproyecto de la reforma de seguridad social que, entre varios puntos, propone que se aumente a 65 años la edad de jubilación mínima para todos los trabajadores nacidos después de 1967, a excepción de los sectores rurales y de la construcción.

Luego, el FA realizó una conferencia de prensa donde Pereira apuntó que el documento no surge del Gobierno, sino del presidente. «Quedó claro en la conferencia de prensa, cuando todos los partidos dijeron que se iban a tomar un tiempo para ver si avalaban este proyecto o no. Entonces, claramente, hasta hoy no es un proyecto del Gobierno sino del presidente y de un equipo de trabajo muy respetable», dijo.

En la conferencia le preguntaron cómo va a manejar las distintas posturas que surjan sobre este tema dentro del FA, a lo cual respondió: «De la misma manera que la coalición de gobierno va a dirimir sus dificultades internas: ¿o no has leído a los legisladores que no están dispuestos a votar un proyecto porque creen que eso les podría hacer perder la elección 2024? Hombres del Gobierno, del partido de gobierno; y otros partidos que han colocado objeciones. ¿El Frente Amplio cómo lauda sus diferencias? Discutiendo». Agregó, en ese sentido, que el partido «se va a expresar luego de que el Gobierno se exprese».

En tanto, expresó que interesan otras voces de actores sociales como el PIT-CNT, las cámaras empresariales y la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.

Asimismo, se informó que 25 técnicos vinculados al partido estudiarán el anteproyecto con «sensatez» y «rigurosidad», porque el FA debe «garantizar sustentabilidad financiera», así como también social.

Pereira indicó que acepta la propuesta del presidente de debatir el anteproyecto en Parlamento, pero aclaró que le hubiera gustado tener «un diálogo social con los decisores de las políticas y con las organizaciones sociales vinculadas a la seguridad social». / Fuente: Montevideo Portal / Foto: Presidencia