«Buscamos tener la base más amplia de apoyo político», destacó Lacalle Pou tras entregar en mano a Fernando Pereira y anteproyecto de ley.

El presidente Lacalle Pou aseguró que la reforma de la seguridad social que plantea el gobierno busca crear “un sistema sostenible y más solidario”. Así lo dijo en rueda de prensa tras entrega en mano el anteproyecto de ley al presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, en la sede de la coalición de izquierda de la calle Colonia.

“Este anteproyecto requiere de consensos lo más amplios posible. Distintos gobiernos dijeron que la reforma tenía cierta urgencia, cada día que pasa es más urgente”, dijo Lacalle Pou.

“Si no hacemos algo en este gobierno, el próximo va a tener que tomar medidas más urgentes”, advirtió.



Sobre el contenido de la reforma planteada dijo que busca “un sistema sostenible y más solidario”.

Destacó que se propone una reforma “muy gradual” con un período de transición “de 20 años”.

“Si entendemos que tenemos un deber moral, no puedo mirar para el costado”, respondió el presidente ante la consulta de si no pagará cierto “costo político” por una reforma que se vislumbra como polémica, en particular por uno de sus principales cambios, que es aumentar a 65 años la edad mínima de retiro, en general, aunque hay excepciones.

Lacalle Pou aseguró que todas las cajas están incluidas en la reforma, “también el Servicio de Retiro de las Fuerzas Armadas”.

Consultado sobre el tono de la reunión con Fernando Pereira, el presidente respondió: “Hoy hicimos un paréntesis en la batalla diaria (con la oposición). Estas son las cosas que hay que cuidar”. / Fuente: Subrayado / Foto: Presidencia