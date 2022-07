Hace tres meses presentaron un proyecto para atender la salud mental de los policías; las autoridades dijeron que el tema está “en agenda”.

La Unión de Sindicatos Policiales (USIP) emitió un comunicado este viernes en el que envía sus condolencias a la familia de un efectivo de la Jefatura de Policía de Maldonado, y advierte que las autoridades del Ministerio del Interior tienen sobre la mesa un proyecto para trabajar en el tema de la salud mental policial, pero no han recibido una respuesta concreta al respecto, informó Montevideo Portal.

“No es un dato menor”, dice el comunicado, que “hace más de tres meses la USIP entregó a autoridades del Ministerio del Interior un proyecto elaborado por técnicos, donde se aborda el tema de la Salud Mental y Prevención del Suicidio en la Policía”.

Los efectivos sindicalizados señalan que en la última reunión que mantuvieron en el ministerio se mencionó el asunto y que les contestaron que se encontraba “en agenda”. “Este es un tema muy sensible, ya que se trata de la vida de nuestros compañeros la que está en juego, siendo impostergable. En agenda no puede estar; los tiempos del ministerio no son los mismos de los trabajadores que terminan optando por quitarse la vida”, plantean.

Y agregan: “Hablamos de prevención, de un abordaje integral en este tema. Después se horrorizan de las cifras de certificaciones. ¿No serán consecuencia directa del mal manejo de la salud mental de nuestros compañeros? ¿No será hora de que se tome este tema con responsabilidad y se empiece a trabajarlo en serio?”.

Ricardo González, dirigente del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), dijo a Montevideo Portal que están a la espera también de que el ministerio les entregue cifras de autoeliminaciones en la policía. El dato que manejan es que por cada efectivo muerto en servicio, otros cuatro se quitan la vida. / Foto: Federico Gutiérrez