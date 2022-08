“Es un muchacho trabajador que ha tenido una historia de vida difícil que no se merecía ese trato”, dijo la mujer.

Valeria es la tía del joven que fue expulsado de un ómnibus de la empresa COTMI cuando circulaban por ruta la ruta 1. Este lunes la mujer habló con Subrayado y describió a su sobrino en los siguientes términos: “es una persona sana, trabaja en el campo, en la papa. Hacía dos meses se había ido de casa, estaba viviendo conmigo, se había independizado, se había alquilado su apartamentito a un par de cuadras de casa. Yo a él lo conozco de muy chico y me hice cargo de él, digamos que soy como una mamá del corazón”.

La mujer puntualizó que “hasta el momento no tenía ninguna patología, no tenía ningún tratamiento psiquiátrico, algo desentonó en que él entrara en esa crisis. En el hospital se va a tratar de hacer un tratamiento psiquiátrico, una evaluación, esperemos que salga todo bien y que él se mejore pronto que pueda seguir adelante”.

En otro tramo de la entrevista manifestó: “Quiero que se haga justica y que la gente sepa que este muchacho no era un drogadicto no es un alcohólico, es un muchacho trabajador que ha tenido una historia de vida difícil que no se merecía ese trato.”

PUBLICIDAD

“Lo que sabemos que él estaba cantando en el ómnibus, lo demás se muestra en el video como el chofer y la agente policial actúan de la manera que actúan y lo tiran, porque la verdad lo tiran del ómnibus”. Valeria entiende que “todo eso se podría haber evitado”.

La tía del joven agregó que “la persona que lo atropelló parece que siguió de largo, no paró tampoco, como a la hora sí fue a hacer la denuncia que no sabía si había atropellado a un animal o a una persona en la ruta, ahí fue que se supo que él estaba ahí y fue que se lo trasladó al hospital de Las Piedras para hacer toda la intervención que se tuvo que hacer. Se le hizo toda una intervención en la pierna izquierda, la cual le quedó destruida”.

Leé también: Familia del joven bajado de un ómnibus de COTMI radicará este lunes denuncia en Fiscalía