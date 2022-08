La iniciativa fue del intendente de Durazno, Carmelo Vidalín.

El Congreso de Intendentes comenzó a analizar la propuesta del jefe departamental de Durazno, Carmelo Vidalín de bajar a 16 años la edad para tramitar la licencia de conducir. En entrevista en el programa Punto de Encuentro de Radio Universal, Vidalín reconoció que en la mayoría de los departamentos se otorgan permisos a menores para que manejen dentro del territorio. «Creo que tenemos que darles a los jóvenes esa posibilidad si estamos pensando en bajar la edad para que voten en las elecciones nacionales con 16 años», dijo.

Sobre las críticas que recibió tras das a conocer su propuesta, indicó que es lógico que puedan haber temores porque los uruguayos «somos ortodoxos por naturaleza» y «le tenemos miedo al cambio». «Este intendente no larga ideas locas sin consultar a los mejores, este tema antes de plantearlo pasó por gente a quien valoro y quiero muchísimo. Hemos realizado consultas al exterior», contó.

Vidalín mencionó a Oscar Dourado, de la Gremial Única del Taxi, y dijo que se puso a la orden para trabajar a favor del proyecto. Además aclaró que al contar con el Permiso Único de Conducir por puntos, la edad no incide, ya que si cometen faltas les va a jugar en contra a la hora de obtener la libreta a los 18 años, o la licencia profesional.

Para concluir agregó: «No creo que todo el Frente Amplio esté en contra (de la propuesta), ahí me darían un disgusto. Lo quiero mucho a Andrés Lima y vamos a dialogar». Añadió que no cree que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, esté en contra. / Fuente: Radio Universal – Por Giuliana Perdomo

