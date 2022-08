«Fue un caso que no es habitual», afirmó.

El Ministro de Transporte, José Luis Falero, recibirá esta tarde un informe sobre qué sucedió con el joven que fue bajado de un ómnibus en Ruta 1 y que luego resultó atropellado por un automóvil.

En las últimas horas el Director Nacional de Transporte, Pablo Labandera, dijo que el Ministerio no cuenta con un protocolo de actuación para este tipo de casos.

Falero dijo que esperará a recibir el informe jurídico esta tarde y que en caso de que no exista un protocolo claro de cómo actuar en este tipo de eventos, se trabajará con la gremiales con el fin de establecer “una metodología clara de lo que se debe hacer” ante este tipo de situaciones.

PUBLICIDAD

“Fue un caso que no es habitual y no lo tenemos arriba de la mesa, porque no nos había pasado antes”, sostuvo el ministro. / Radio Monte Carlo

Leé también: Familiares por la Salud Mental lamentó egoísmo inhumano de pasajeros del ómnibus de COTMI