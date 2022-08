En 2019 el mandatario había indicado que «no hay que tocar la edad de jubilarse porque no hay que vulnerar ningún contrato, por decirlo de una manera: cuando uno empieza a trabajar, sabe cuándo se jubila».

El presidente Luis Lacalle Pou reconoció este martes en conferencia de prensa que el anteproyecto de ley de reforma de la seguridad social incumple con su promesa de no tocar la edad jubilatoria, que había hecho durante la campaña electoral, pero aseguró que el equipo de expertos que elaboró el documento dijo que “era imposible” cumplirla, informó Telenoche.

«En 2019, los informes del gasto del producto en el sistema jubilatorio decían que al 2060 se iba a llegar a la situación que tenemos en la actualidad», explicó el mandatario.

Además, agregó que cambió de posición porque el equipo encabezado por Rodolfo Saldain le dijo que era imposible. “Insistí, ayudé y por eso ese período de transición del 65 al 71 en el que se corre la edad de jubilación a 65 años», aseguró.

«Lamentablemente el sistema está en esta situación y asesorado por un equipo de expertos con los nuevos números demográficos y de gastos se llega a esta situación«, indicó Lacalle Pou.

Por otra parte, denunció que la oposición “hace quince años que están mirando para el costado». “No han propuesto nada, solo han generado más déficit con la última reforma que se hizo», apuntó.

«¿Yo se la voy a dejar esta bomba a los hijos, a los nietos? Hay que hacerlo. ¿Costo político?, ¿cuál es el costo político? Yo no pretendo estar vivo dentro de 30 o 40 años y que me señalen y me digan, no hiciste lo que tenías que hacer y está desfinanciado el sistema», añadió.

«Entonces, hace 15 años que se viene diciendo: ‘Hay que arreglar el sistema de jubilaciones’. Agarran la pelota, pum, la patean para arriba, para adelante. Y que otro la corra. A mí me prestaron la pelota, ahora, ¿qué hago? ¿hago lo mismo? La pateo para adelante para el próximo Gobierno», denunció Lacalle Pou.

Cabe recordar que en 2019 el mandatario había indicado en entrevista con radio Montecarlo que «no hay que tocar la edad de jubilarse porque no hay que vulnerar ningún contrato, por decirlo de una manera: cuando uno empieza a trabajar, sabe cuándo se jubila».

No obstante, el anteproyecto elaborado por el equipo de expertos propone un aumento paulatino de la edad de jubilaciones hasta llegar a los 65 años. / Fuente: Telenoche