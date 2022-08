Así lo consideró el abogado del sindicato policial, Andrés Ojeda, quien agregó que “los policías no son psicólogos ni tienen responsabilidad de serlo”.

El Ministerio del Interior inició una investigación administrativa para determinar el accionar de la funcionaria policial tras el caso del joven que fue bajado de un ómnibus de COTMI en San José, luego de sufrir una crisis nerviosa.

En entrevista en Punto de Encuentro en 970 Universal, el abogado del sindicato policial, Andrés Ojeda, dijo que en el vídeo se la ve «muy entera» con una acción «bastante segura». Añadió que no realizarán ningún juzgamiento moral de su actuación: «Quiero llegar a una cuestión estrictamente jurídica sobre responsabilidades, cada uno tendrá su opinión y está bien, creo que la indignación no pasa tanto por lo que hizo la gente sino por lo terrible del episodio», expresó.

Consultado por las alternativas que tenía la funcionaria, Ojeda indicó que son dos: «reduce mediante violencia, lo detiene y lo lleva a la seccional o lo baja del ómnibus. Yo creo, con franqueza, que si hubiera ocurrido por el camino alternativo tendríamos más problemas de los que tenemos hoy porque probablemente esta persona se hubiera resistido por cómo estaba la situación dada», opinó.

«Las responsabilidades no son objetivas, tienen que tener una conexión subjetiva con lo que pasó, el episodio que pasa a posterior del atropellamiento pasa siete horas después y a 20 kilómetros de distancia. Evidentemente la policía que toma la decisión no puede ser responsable de todo lo que pasó», justificó. Añadió que la funcionaria le dio cuenta a la seccional donde trabaja y al concurrir el móvil no encontró al joven.

«Constantemente vemos en la ciudad situaciones con personas que están desacatadas y no necesariamente la policía está obligada a tomar la situación, los policías no son psicólogos ni tienen responsabilidad de serlo, no necesariamente tienen las herramientas para gobernar esto como debería hacerlo, ni ella ni nadie del ómnibus», aclaró el abogado. / Fuentes: Radio Universal – Montevideo Portal