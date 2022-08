No se descartan movilizaciones y un posible paro de 24 horas a nivel nacional.

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) anunció que este viernes comenzará el trabajo a reglamento, y la semana próxima se estudiará hacer un paro de 24 horas a nivel nacional si no se resuelve un descuerdo con la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU), en el marco de la negociación por Consejos de Salarios, informó tardaguila.com.uy.

Esta semana ha sido de varias reuniones para la cámara empresarial y el sindicato de trabajadores, que se han reunido en dos ocasiones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Si bien el conflicto no se había solucionado aún porque no se llegaba a un acuerdo sobre una cláusula de paz, ahora surgió otro desacuerdo que ha llevado a que el sindicato decida tomar medidas en caso de no acordar una solución.

Luis Goichea, integrante de la FTIL, explicó que desde la CILU se planteó la posibilidad de pagar una partida de dinero a los trabajadores –que en principio se les había comunicado sería de $ 2.000 mensuales por un año– en dos pagos, cada uno de $ 12.000, lo que dejaría a la partida dividida de forma semestral. La misma se pagaría en 2024, según lo indicado. El problema radica en que, según el dirigente sindical “la CILU cambió el concepto de pago”, ya que planteó que “se pagaba si las partes estaban de acuerdo, lo que era como decir, si la CILU quería pagarlo”.

Para el integrante de la FTIL “cambió el eje de la discusión”, y hoy “la cosa está trancada por esa partida”. “Una partida vinculada a la voluntad, no”, expresó.

Ahora, la CILU se reunirá para discutir con las empresas cómo seguir, mientras los integrantes del sindicato se preparan para una asamblea el próximo lunes en el que estudiarán posibles nuevas medidas. Desde la FTIL se espera una respuesta sobre el tema de la partida de dinero para este jueves. / Fuente: tardaguila.com.uy

