Informará sobre choferes sin descanso o inexpertos.

El gremio de COTMI anunció este jueves que comenzará a informar a los usuarios de la empresa las designaciones de «trabajadores que no estén en las condiciones adecuadas» para cumplir con los servicios de la compañía.

Se trata de una resolución adoptada en la asamblea extraordinaria que el Sindicato Único de Trabajadores de COTMI (SUTC) llevó a cabo el 30 de julio, que forma parte de «una batería de medidas» que tienden a preservar la seguridad de los trabajadores y pasajeros, según informó a través de un comunicado.

«Es sabido que el SUTC viene denunciando desde el año 2018 las prácticas organizativas de la empresa que repercuten no solo en la calidad del servicio sino también en la seguridad de todos los pasajeros y tripulantes de los servicios», recordó el gremio.

«En este sentido -prosigue el comunicado- hemos decidió monitorear las extensas jornadas de nuestros compañeros y sus correspondientes horas de descanso, así como la asignación de servicios a funcionarios que no son conductores expertos pese a tener liberta de conducir».

«Por lo tanto -finaliza- Ud. será notificad/a cuando la empresa haya designado a trabajadores que no estén en las condiciones adecuadas para brindar el servicio de Ud. abordará».

Consultado al respecto, el dirigente Jorge Borteiro dijo que la medida es una derivación del sinestro de tránsito ocurrido en pasado 15 de julio a la altura del Km. 118 de la ruta 23, en donde colisionaron violentamente un ómnibus de la empresa y una camioneta en la que viajaban dos personas que resultaron graves.

Por un lado, Borteiro informó que el conductor de la misma falleció, mientras que la mujer que se encontraba junto a él sigue internada en un centro asistencia de la ciudad de Montevideo. Por el otro, señaló que quien manejaba el bus era un trabajador sin la experiencia suficiente para conducir ese tipo de rodados.

El sindicalista señaló que en las últimas horas el SUTC informó a la empresa de la medida que comentara a implementar. Borteiro explicó que cuando se verifique que un ómnibus vaya a ser conducido por alguien que no esté en condiciones, el guarda se negará a salir y, a su vez, informará a los pasajeros sobre la situación.

«Esto no es contra el compañero trabajador que haya sido designado para manejar. Y es posible que se puedan producir algunos inconvenientes pero queremos que se sepa que la medida es por nuestra seguridad y la de las personas que viajan con nosotros», subrayó. Añadió, en esa línea, que las designaciones de choferes sin el descanso adecuado suelen darse con trabajadores no agremiados al Sindicato.

INDISIMULABLE. En un segundo comunicado, también conocido este jueves, el Sindicato expresó su repudio al episodio del joven bajado de un choche por un trabajador de la empresa y una funcionaria policial.

No obstante ello, enfatizó que «este infortunio no puede disimular» el ocurrido en ruta 23 «donde todos los pasajeros, la tripulación y terceros se vieron afectados por las decisiones de la empresa que obliga a los choferes y a algunos/as trabajadores no sindicalizados a conducir sin las horas de descanso necesarias para hacerlo o a repartidores, mecánicos y agencieras a realizar tareas que no son propias de sus funciones, que tienen como consecuencia las situaciones que hoy hacen imprescindible esta declaración de nuestro sindicato».