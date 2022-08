El asesino se disparó para autoeliminarse tras matar a su ex pareja, y estaba internado en un CTI desde el jueves de tarde.

Murió el hombre que en la tarde del jueves asesinó a su ex pareja delante de sus dos hijas, de 6 y 11 años, en Paso de las Duranas. Así lo confirmaron a Subrayado familiares del femicida.

Desde el jueves de tarde estaba internado en un CTI tras dispararse en un intento de autoeliminación tras matar a su ex pareja en la calle, cuando iba con sus hijas a la Seccional 8ava. para denunciar que el hombre no cumplía con la orden de no acercamiento dispuesta por la Justicia tras reiteradas denuncias de violencia doméstica.

Las denuncias comenzaron en 2018 y en los últimos meses el hombre tenía orden judicial de no acercamiento, aunque no le habían colocado una tobillera electrónica para controlar sus movimientos.

La fiscal Sylvia Lovessio inició una investigación para determinar eventuales responsabilidades por la no colocación de tobillera en el agresor.

Las hijas de la pareja vieron el jueves de tarde que su padre estaba armado en el techo de la casa, y llamaron a su madre.

La mujer, de 31 años, fue a buscar a sus hijas y juntas iban a denunciar la situación ante la Policía, cuando su ex pareja la interceptó y le disparó en la cabeza, delante de las niñas. / Fuente: Subrayado / Foto: Leonardo Carreño