La senadora nacionalista denunció que «que en el MPP hicieron un Ministerio del Interior paralelo» donde había gente «que tuvo mucha autoridad y no precisamente de acuerdo a la ley».

Los senadores del Partido Nacional Sebastián da Silva y Graciela Bianchi se manifestaron este lunes por la situación del legislador frenteamplista Charles Carrera, que es investigado por la justicia por presuntas irregularidades en un caso que se remonta al 2012, cuando formaba parte del Ministerio del Interior.

Da Silva denunció que, con el informe de Santo y Seña sobre este tema emitido este domingo, «la opinión pública vio la cara más miserable del abuso de poder, con eso yo creo que hay una situación ya condenada por la opinión pública, el sistema político no puede tener un nuevo escándalo en un momento de dificultad, por lo tanto la palabra la tiene el presidente del Frente Amplio y el candidato presidencial del MPP Yamandú Orsi».

«Yo aspiro a que le ahorren a la sociedad uruguaya un nuevo enfrentamiento del sistema político porque la verdad es que de este senador después de lo que vimos ayer no podemos esperar nada«, agregó.

PUBLICIDAD

«Hay por lo menos abuso de poder, abuso de funciones, falsificación de documentos públicos y estas cosas no pueden pasar, mucho más cuando estamos en situaciones muy complejas«, lamentó Da Silva.

Bianchi, por su parte, consideró que los legisladores deberían «tomar conocimiento de una situación, a mí especialmente no me sorprende, hace tiempo que vengo denunciando la situación dentro del Ministerio del Interior, que en el MPP hicieron un Ministerio del Interior paralelo que justamente forma al personal de carrera, donde hubo gente que tuvo mucha autoridad y no precisamente de acuerdo a la ley«.

«Yo hago hincapié especialmente en la Fiscalía, el Ministerio del Interior, por lo que nos enteramos por ese informe, en julio hizo la denuncia correspondiente sobre un hecho gravísimo y la Fiscalía hasta ahora que yo sepa no citó a nadie a declarar, entonces yo espero por Fiscalía», denunció.

PUBLICIDAD

En tanto, consideró que el MPP podría usar de «chivo expiatorio» a Carrera, pero que espera que «no usen de chivo expiatorio al fallecido senador Bonomi porque todos sabíamos a qué se dedicaba cada uno en el Ministerio». / Fuente: Telenoche / Foto: Caras y Caretas