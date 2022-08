Según se difundió en el programa Santo y Seña de canal 4, el legislador es cuestionado por aparentemente intentar encubrir un hecho donde un hombre resultó herido con un arma policial, cuando este era director de secretaría del Ministerio del Interior.

El senador frenteamplista Charles Carrera fue denunciado este domingo en el programa Santo y Seña (Canal 4) por el supuesto encubrimiento de un hecho ocurrido en 2012, cuando era director general de Secretaría en el Ministerio del Interior. Tras la difusión de esos hechos, el legislador se expresó en redes sociales.

«En 2012, mientras ocupaba el cargo de director general del Ministerio del Interior, tomé conocimiento de un reprochable hecho ocurrido en Rocha, que involucraba a funcionarios policiales. Se presume que el mismo se originó desde la casa de quien era Subcomisario de La Paloma. El suceso ocurrió mientras había una fiesta, desde la cual dispararon un arma y una bala impactó en un ciudadano, causándole una herida de entidad, que provocó que aún hoy viva en situación de discapacidad», comienza su descargo.

«El ministro Eduardo Bonomi recibió de inmediato a las organizaciones sociales Ielsur y Serpaj, que denunciaron la situación y solicitaron que se contenga al hombre y a su familia. Por eso, se dispuso apoyo en salud para que pudiera llevar adelante su recuperación», agrega en un texto publicado en redes sociales.

«En paralelo, se llevaron adelante los mecanismos de investigación correspondientes siempre que un policía tiene un accionar por fuera de la normativa o de apariencia delictiva. Como sabemos, los tiempos administrativos y judiciales no son compatibles con las necesidades inmediatas de las personas ante una situación como esta. Así fue que, cuando la persona fue dada de alta del Hospital de Clínicas tras varios meses de internación y tratamientos de fisioterapia, dada su situación de salud y la aparente responsabilidad del Estado, se resolvió que recibiera atención en Sanidad Policial para que pueda continuar con su tratamiento. Allí recibió durante tres años la atención de calidad necesaria para continuar con su rehabilitación. Todas las actuaciones del Ministerio del Interior tienen documentación que las respalda y son públicas para la población», señala.

«Sostengo lo mismo que en aquel momento: si el Estado es responsable del daño ocasionado por un presunto mal accionar policial, el Ministerio del Interior debe hacerse cargo. Tal como se escucha en el audio, siempre recomendamos al afectado llevar adelante el proceso judicial correspondiente. Como también se escucha en el audio, y quiero ser enfático en esto: no accedo a ningún tipo de chantaje«, prosigue el senador.

«Ya que el Ministerio del Interior está detrás de este caso, tal como se planteó en el informe, y por eso realizaron una denuncia penal el 13 de julio de este año, solicito conocer qué acciones se tomaron a nivel administrativo y penal con el comisario Marcos Martínez, quien actualmente está al frente de la Comisaría de Lascano y es señalado como el responsable del hecho mencionado», expresa.

«Igual que hace diez años, ahora desde mi rol de Senador de la República, acompaño toda acción tendiente a la transparencia del Ministerio del Interior y la investigación de todos los casos en los que el accionar policial no sea ajustado a derecho«, dice Carrera.

«A diez años de un hecho fortuito, el mismo informe relata cómo vira el caso tras el involucramiento del actual ministro del Interior Luis Alberto Heber. No parece casualidad que esto derive en un señalamiento sin sustento y en una denuncia penal, que lo que intenta es deslegitimar mi accionar y afectar mi imagen pública. Es comprensible, tal como cierra el informe, he pedido su renuncia y he trabajado y voy a seguir trabajando como parte de una oposición responsable que le plantea al ministro del Interior que la situación de la seguridad se le fue de las manos, a la vez que lo somete a la justicia por hechos de apariencia delictiva que tuvo como ministro de Transporte en la entrega de nuestro Puerto«, cierra el senador, según transcribe El País. / Fuente: Radio Monte Carlo – Por Luis Armando