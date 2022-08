Sobre el próximo fin de semana estarán llegando a Uruguay las primeras importaciones de Brasil de carne vacuna con hueso.

La novedad fue confirmada este martes a El Observador por Jorge López, director de la firma Santa Clara Abasto.

López explicó que este lunes 8 partió desde Brasil el primer camión con destino a Uruguay, trasladando esa mercadería.

Se estima que el camión llegará el viernes 12 a la frontera y será descargado el sábado 13.

Posteriormente, indicó, como sucede cada vez que se concretan las importaciones iniciales de un nuevo producto, habrá que cumplir con una serie de análisis a cargo de profesionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); por lo tanto, se espera que a mediados de la semana que viene esa carne importada comience a llegar a los puntos de venta.

La actividad de importación que encaminó Santa Clara Abasto también la están desarrollando otras empresas, según supo El Observador.

Alfonso Fontenla, presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), comentó que “hay mucha expectativa” por la llegada de carne vacuna con hueso desde Brasil.

La decisión

El ministro de Ganadería, Fernando Mattos, anunció el jueves 23 de junio en conferencia de prensa los detalles sobre la habilitación sanitaria que otorgó el gobierno para permitir la importación de carne vacuna con hueso desde Brasil, extendida a firmas que ya importan carnes desosadas y a los frigoríficos exportadores.

La procedencia considera a los cuatro estados que tienen un estatus sanitario superior a Uruguay. El año pasado, la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) elevó de uno a cuatro el número de estados brasileños reconocidos como libres de aftosa sin vacunación (Acre, Paraná, Río Grande do Sul y Rondonia). También hay zonas de los estados de Amazonas y Mato Grosso que tienen el mismo status sanitario.

Mattos indicó que se apuesta a la importación de carne con hueso de calidad y que el ingreso de nuevos agentes permita un beneficio que también busca el gobierno: tener un producto «más económico y barato para la población».

La importación de carne vacuna con hueso desde Brasil está en marcha.

Si bien el escenario es de precios estables desde hace aproximadamente un mes, sin subas ni bajas, se entiende que esta alternativa de abasto generará una baja en el precio al consumidor, aunque no está claro cuánto descenderá.

Cuando el MGAP comunicó la decisión de habilitar esta alternativa de importación (la de carne desosada cuenta con la aprobación desde hace mucho tiempo), trascendió que el impacto en los precios podía ir del 15 al 20%, en promedio.

Hoy los asados, si bien depende de cada sitio de venta, de las calidades y ofertas puntuales, suelen tener como valores extremos $ 270 y $ 490 por kilo.

Las importaciones de carnes

En lo que va de 2022 la importación de carne vacuna alcanzó a 18.026 toneladas, el 40% del total, en una actividad que lidera la carne porcina, con el 55% del total de las carnes importadas.

Brasil, con el 84%, lidera entre los mercados proveedores, seguido de lejos por Paraguay con el 13%.

En los primeros siete meses de 2022 Uruguay importó 45.342 toneladas de carne (37,1% menos que en igual lapso de 2021) a un precio promedio de US$ 3.475 por tonelada, con una inversión de US$ 157,6 millones, con base en datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC). En el acumulado anual hay una caída en volumen e inversión global, pero el precio promedio pagado por tonelada aumentó de US$ 3.318 a US$ 3.476. / Fuente: El Observador