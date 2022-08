El ministro estuvo este mediodía en Delta El Tigre.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se hizo presente finalmente este mediodía en el liceo de Delta El Tigre, en donde se reunió con integrantes de su comunidad educativa, docentes, padres, alumnos y personas que residen en los alrededores.

Heber era esperado desde ayer miércoles, cuando un grupo de vecinos se movilizó frente al centro educativo y luego sobre ruta 1 para reclamar más seguridad en el entorno del liceo y el barrio todo.

«Hemos escuchado a todos los vecinos y nos llevamos una serie de insumos para volver a hablar con ellos. Vamos a hacer un ‘desembarco’ en Ciudad del Plata, que hace tiempo que nos tiene preocupados» dijo el secretario de Estado a la salida del encuentro a los medios presentes en el lugar.

PUBLICIDAD

Heber aseguró que habrá en la localidad «un despliegue policial que no hemos hecho en otros lados y que es necesario hacer en Ciudad del Plata. Estamos de acuerdo con los vecinos que (las cosas que están pasando) no pueden pasar», manifestó.

El funcionario también admitió que si bien desde su cartera se han hecho esfuerzos para incrementar la presencia policial, no ha sido suficiente: «no alcanzó, la gente no ve la presencia, lo que mandamos no fue suficiente. Vamos a seguir trabajando» afirmó. Por otra parte, el ministro dijo compartir que en la zona es necesaria una Fiscalía. «Para nosotros es importante», sentenció.