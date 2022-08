“Es difícil tomar una medida cuando no tenés algo que tenga previsto sanciones específicas cuando se da una situación como esta que es inusual”, dijo el ministro de Transporte presente este viernes en San José.

Este viernes el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero se hizo presente en San José de Mayo donde firmó tres convenios, por baños del ECIE y pisos flotantes para Universal y Río Negro.

Finalizada la firma, que contó también con la presencia de la intendenta Ana Bentaberri, Falero fue abordado por los periodistas presentes quienes, entre otros asuntos, le consultaron por cómo viene la investigación que en la órbita de la cartera que encabeza se viene llevando a cabo por el caso del joven que días atrás fue bajado de un ómnibus de la empresa COTMI en Ruta 1, siendo embestido rato después por una camioneta.

En tal sentido el ministro dijo: “La investigación sigue en proceso y en paralelo me consta que la Dirección de Transporte viene trabajando en algún protocolo porque es algo que no se nos había dado o por lo menos no había antecedentes en el país que se hubiese dado. Por eso no había ningún protocolo para poder accionar o tomar una decisión en el momento”.

PUBLICIDAD

“Vamos a ver qué dice la investigación, pero es difícil tomar una medida cuando no tenés algo que tenga previsto sanciones específicas cuando se da una situación como esta que es inusual. De cualquier manera creo que como país necesitamos tener de acá en más una reglamentación clara que de existir nuevamente primero, se sepa lo que hay que hacer, segundo, no nos vuelva a suceder lo que sucedió y tercero, pensemos no solamente en la persona que se pueda ver afectada en ese momento, sino también en los demás pasajeros, tiene que estar todo contemplado ahí, cómo se actúa. Ese es el camino que se está trabajando para realizar un protocolo acorde a una situación que se pueda dar en forma similar”, finalizó el secretario de Estado.