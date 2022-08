En 2014 un objeto se estrelló frente a la costa de Papúa Nueva Guinea y ahora una expedición lo buscará. Sería el primer objeto alienígena en la Tierra.

En 2014 un objeto se estrelló contra el océano frente a la costa de Papua Nueva Guinea. Los datos recopilados en ese momento indicaron que el meteorito podría ser un objeto interestelar, y si eso es cierto, entonces es solo el tercer objeto conocido (después de ‘Oumuamua y Borisov), y el primero que se sabe que existe en la Tierra.

Lanzar una expedición submarina para encontrarlo sería una posibilidad remota, pero la recompensa científica podría ser enorme, informa Science Alert.

Apodado CNEOS 2014-01-08, se cree que el objeto interestelar candidato medía alrededor de medio metro de ancho, y sus orígenes potencialmente interestelares fueron reconocidos por primera vez por el entonces estudiante graduado Amir Siraj y el profesor de Harvard Avi Loeb.

Usando datos de catálogo sobre la trayectoria del objeto, Siraj y Loeb concluyeron que podría provenir de más allá de nuestro Sistema Solar debido a su velocidad heliocéntrica inusualmente alta; en otras palabras, se movía a velocidades que sugieren que puede no estar atrapado dentro del pozo de gravedad del Sol.

La imagen que captó el satélite espía del objeto alienígena. Hay que agudizar la vista y se verá un pequeño objeto rojo cayendo sobre el mar.



Sin embargo, hay una trampa. Los datos utilizados para medir el impacto del objeto con la Tierra provienen de un satélite espía del Departamento de Defensa de EE. UU., diseñado para monitorear las actividades militares terrestres.

Como tal, los valores de error exactos de la medición son un secreto cuidadosamente guardado: el ejército de EE. UU. desconfía de permitir que las capacidades precisas de su satélite se conviertan en información de dominio público, indica Science Alert.

Pero sin estos detalles, es comprensible que gran parte de la comunidad científica no esté dispuesta a clasificar oficialmente a CNEOS 2014-01-08 como un objeto interestelar. Por lo tanto, el artículo de Siraj y Loeb permanece inédito y aún no ha pasado la revisión por pares.

Sin embargo, su afirmación se vio reforzada en abril de 2022, cuando el científico jefe del Comando de Operaciones Espaciales de la Fuerza Espacial de EE. UU., Joel Mozer, revisó los datos clasificados en cuestión y «confirmó que la estimación de velocidad informada a la NASA es lo suficientemente precisa como para indicar una trayectoria interestelar».

Si bien la clasificación científica oficial de CNEOS 2014-01-08 parece condenada a permanecer en el limbo por el momento, la declaración de la Fuerza Espacial de EE. UU. fue suficiente para convencer a Siraj y Loeb de su origen interestelar, y ahora han pasado a proponer posibles formas de encontrar el objeto y estudiarlo de cerca, dice Science Alert.

GRAN PARTE SE HABRÍA QUEMADO

Gran parte del meteorito se habría quemado durante su descenso a la atmósfera de la Tierra, probablemente dejando solo fragmentos esparcidos por el fondo del océano.

Sin embargo, no se pierde toda esperanza, ya que los datos de seguimiento del satélite, combinados con los datos de viento y corrientes oceánicas, pueden proporcionar un área de búsqueda razonable de solo 10 km por 10 km.

Más importante aún, se espera que los fragmentos sean magnéticos, por lo que un barco que arrastre con un gran imán podría potencialmente recoger los minúsculos fragmentos de meteoritos del fondo del océano, informa Science Alert.

Siraj y Loeb proponen hacer precisamente eso, y se han asociado con una empresa de consultoría de tecnología oceánica para que esto suceda.

En una entrevista con Universe Today, Loeb explicó que tal búsqueda podría ofrecernos «la oportunidad de realmente poner nuestras manos sobre la reliquia y averiguar si es natural, si es una roca o si, ya sabes, una pequeña fracción de esos objetos interestelares podrían ser artificiales».

INTELIGENCIA EXTRATERRESTRE

Loeb ha hablado en los últimos años sobre el potencial de objetos interestelares como CNEOS 2014-01-08, ‘Oumuamua y Borisov para ser objetos artificiales creados por inteligencia extraterrestre. Como jefe del Proyecto Galileo, la búsqueda de evidencia de vida inteligente en el Universo es una de sus principales áreas de investigación, indica Science Alert.

Pero sus afirmaciones más extravagantes han provocado críticas de algunos de sus pares en la comunidad astronómica. Sin embargo, en el caso de CNEOS 2014-01-08, Loeb no va tan lejos como para sugerir que es un artefacto alienígena.

El Departamento de Defensa de EE.UU. recién reveló este año lo siguiente: «confirmamos que la estimación de velocidad informada a la NASA es lo suficientemente precisa como para indicar una trayectoria interestelar».



«Este resultado no implica que el primer meteoro interestelar haya sido creado artificialmente por una civilización tecnológica y no de origen natural», escriben él y Siraj en su artículo más reciente que describe la expedición oceánica. Pero está claro que Loeb piensa que no estaría de más ir a buscar el objeto y echarle un vistazo, dice Science Alert.

Incluso si es solo una roca, que es, con mucho, la explicación más probable, nos dirá mucho sobre la composición de la materia rocosa más allá de nuestro propio Sistema Solar, y eso en sí mismo sería un valioso dato nuevo.

