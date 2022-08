También fue crítica con Sartori: «Si decidís ser senador tenés que estar en el país».

En entrevista en Punto de Encuentro en 970 Universal la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, cuestionó el ausentismo en el parlamento, en especial el de los senadores Danilo Astori (FA) y Juan Sartori (PN).

El exministro de Economía solicitó en varias ocasiones licencia luego de que ser afectado por una neumonía que lo tuvo internado más de un mes entre mayo y junio de 2020. Según informa el parlamento, Astori asistió en estos dos años tres veces al plenario de la Cámara Alta y una vez a la Comisión de Hacienda integrada con Asuntos Laborales y Seguridad Social.

En esa línea Bianchi recordó que Astori fue la persona de mayor confianza que tuvo cuando integraba el Frente Amplio, no obstante cuestionó sus inasistencias: «No puedo entender que de una buena vez no renuncie a su banca, es una cosa que no puedo entender porque además pide cada tres días la licencia y sigue cobrando el sueldo, las partidas, le seguimos pagando al suplente, hoy le estamos pagando al suplente del suplente porque José Carlos Mahia, su primer suplente, está en diputados y además la esposa de Astori (Claudia Hugo) es diputada».

«Yo mientras fui diputada no le conocí la voz (a la suplente de Astori)», argumentó la senadora. Bianchi también indicó que la situación del exministro tampoco cayó bien dentro del Frente Amplio: «Me consta, no voy a decir nombres porque no corresponde. Incluso yo a Danilo no le voto más la licencia. No puede ser, no puede terminar su carrera de esta manera. Yo le tengo mucho respeto y me parece que le hace mal así mismo».

Por su parte la senadora también tuvo críticas con su par del Partido Nacional, Juan Sartori: «Si decidís ser senador tenés que estar en el país». Añadió: «Sartori nos cuesta el suplente y si a él le cuesta venir políticamente por el tema que tiene con la JUTEP debemos verlo en la comisión de ética del Partido Nacional». / Fuente: Radio Universal – Por Martín Riveiro / Foto: Camilo dos Santos