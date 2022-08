El video viralizado inicia con Nikki recibiendo una instrucción de ella misma a través del app: «Gira a la derecha hacia el centro de transportes y mercancías».

La actriz Nikki García, oriunda de Madrid, es la responsable de dirigirnos cuando salimos a la calle un tanto desorientados y buscamos que alguien nos señale el camino por determinada ruta.

Es que NIkki es la voz del Google Maps en español, aquella que nos señala el mejor recorrido a tomar, nos evita embotellamientos y se empeña en recalcular cuando decidimos tomar otro camino.

Días atrás la mujer utilizó dicha aplicación de GPS mientras conducía su auto y terminó «peleándose» con ella misma. El divertido momento, que fue subido por la propia Nikki a su Instagram, se volvió viral inmediatamente en las redes sociales.

El video en cuestión inicia con Nikki recibiendo una instrucción de ella misma a través del app: «Gira a la derecha hacia el centro de transportes y mercancías».

«Vale, ya estoy girando…», manifestó después Nikki, que no pudo completar la oración porque su propia voz de la app la interrumpió para darle la misma indicación y una nueva. «¿Me quieres dejar hablar? Ya estaba…», dijo la mujer antes de ser nuevamente interrumpida.

«Eres muy mandona. Me caes bastante mal», agregó después. Como el GPS seguía dándole indicaciones, Nikki expresó: «Pero no me lo digas todo ahora que ahora mismo no puedo girar a ningún sitio. Vaya genio. ¡Coñ*!».

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

El video que muestra todo lo mencionado, en pocos días, superó las 290.000 reproducciones. Muchos usuarios se divirtieron por lo que tuvo que pasar Nikki y comentaron que también discutían con ella al usar Google Maps.

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

Telenoche