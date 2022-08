Después de 40 años, fue desvinculado de Canal 10.

Después de su despido de canal 10 el viernes, Humberto de Vargas habló con El Observador en las primeras declaraciones que dio luego del escándalo generado tras ser detenido por manejar alcoholizado y por desacato, y dijo que la situación agravó una situación médica que arrastra desde 2021. “(Fue) un golpe durísimo. Viene a aumentar toda la situación por la que estoy pasando desde el punto de vista médico”, sostuvo.

De todas formas, De Vargas asegura que seguirá adelante. “Estoy bajo un tratamiento psiquiátrico por depresión aguda, por ataques de pánico y algo que se llama agorafobia, desde el año 2021. Está motivado por la separación de mi exesposa y por la falta de contacto que tengo con dos de mis hijos. Ese sería mi cuadro clínico”, explicó.

Tras el escándalo, el comunicador reconoció que tiene “que estar más atento a cualquier tipo de síntoma o de situación emocional”. “(Hay que) estar un poco más alerta. Más allá de la profunda tristeza, el profundo dolor que tengo por toda la situación, se tratan de encargar los médicos”, continuó.

De Vargas fue condenado a realizar trabajo comunitario por 18 días.

Canal 10, canal con el que el comunicador estuvo vinculado por 40 años, se comunicó con el presentador el pasado jueves 11 para pedirle que fuera a sus instalaciones el día siguiente. De Vargas afirmó que solo se enteró, por compañeros, de que su programa Vivila otra vez no iba a ser transmitido el domingo posterior a la semana de su detención. El programa nunca volvió al aire.

Su desvinculación “no es producto de una negociación o de conversaciones previas –aseguró De Vargas–. Lo único que hubo fue un llamado para solicitarme que estuviera el viernes en el canal y allí se me comunicó la decisión, nada más”.

Consultado sobre cómo se siente respecto al manejo de su situación por parte del canal, el conductor señaló que «es muy difícil responderlo». «Es algo muy muy reciente», añadió.

El futuro inmediato del presentador se resume en “respirar hondo y tratar de tomar(se) unos días para recuperar y salir a buscar el trabajo”, afirmó.

«La verdad es que esto ha modificado absolutamente todo. No tengo prácticamente nada pensado. Tengo que reorganizar un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida personal: cuestiones económicas, un sinfín de cosas que la verdad todavía no me dan para pensar en un futuro laboral», sostuvo. / Fuente: El Observador