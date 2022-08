Su presidente visitó San José este miércoles.

El presidente de la Federación Médica del Interior (FEMI), Dr. Daniel Ayala, visitó este miércoles San José de Mayo, en el marco de una gira que realiza por todo el país.

Junto a dirigentes del Gremio Médico de San José (GREMESA), mantuvo reuniones con diferentes autoridades sanitarias del departamento, usuarios de la Salud y afiliados a ese colectivo.

En la oportunidad, Ayala informó -entre otros asuntos- que la Federación se encuentra a la espera de una reunión con el Senado, a fin de plantear las aspiraciones de FEMI para la Rendición de Cuentas.

Según indicó, uno de los principales reclamos está vinculado al aumento de recursos para ASSE y sobre todo para el interior del país, en función del incremento de usuarios que el sub sistema público ha tenido en los últimos tiempos.

PUBLICIDAD

«Las autoridades de ASSE nos dicen que a pesar de ese aumento no ha existido un incremento en al demanda, por ejemplo, de medicamentos, de consultas. Nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo mayor para que los usuarios de ASSE y especialmente los del interior reciban los servicios que les corresponden», dijo el titular de FEMI.

Ayala dijo que también hay preocupación por la escasez de recursos humanos para llevar adelante políticas de Salud Mental. «En algunos departamentos no hay psiquiatras. Y no solo psiquiatras, faltan equipos que trabajen en ese campo, lo que no permite tampoco brindar servicios domiciliarios», añadió.

PUBLICIDAD

Asimismo, el médico dijo que la Federación tiene «enorme preocupación» por la falta de recursos para la Universidad de la República ya que, en opinión de FEMI, «a mediano o largo plazo puede llegar a afectar la expansión que la Facultad de Medicina ha tenido hacia el interior del Uruguay».