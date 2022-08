Las relaciones amorosas a veces suelen tomar giros inesperados, pero lo que hizo esta tiktoker dejó atónitos a muchos y les sacó una carcajada a otros cuantos.

Las redes sociales están llenas de historias, pero lo que pasó con esta joven mexicana superó a muchas otras. No cabe duda que cada cabeza es un mundo y que las ideas más creativas pueden venir de donde menos uno se lo espera. Ella le pagó a un asaltante para que le robara el celular a su novio y así poder investigar si le era infiel. Si eso ya parecía una locura, el desenlace que tuvo esta anécdota fue todavía más sorprendente.

Todo comenzó cuando la originaria de Coahuila, México, tenía ligeras sospechas del engaño de su novio y no estaba dispuesta a dejarlas pasar por alto. Ideó un plan maestro que, si bien es bastante atrevido e inesperado, fue muy funcional para ella. Además, se volvió viral porque muchos catalogaron su estrategia como creativa.

El ratero hizo lo suyo y, muy a su estilo, le quitó el celular al novio de su clienta. Después, se lo entregó a ella y esta pudo revisarlo sin ningún imprevisto. Logró su cometido y descubrió que, efectivamente, su amado la engañaba con otra persona, según lo que contó en su cuenta @beba.valdezh.

“Cuando me acuerdo que le pagué a un asaltante para que le robara el cel a mi novio porque quería ver si me era infiel. Lo terminé de verificar, empecé a llorar y se lo di. Después, cuando vendió el cel me marcó para darme la mitad del dinero porque efectivamente sí me ponían los cuernos”, se lee en la descripción del video de TikTok.

Entre lágrimas, le entregó el teléfono móvil al asaltante y se dijo dispuesta a terminar su relación. Aunque esto último no lo dejó muy claro, solo especificó que después de la decepción recibió un dinero inesperado por parte del que fue su socio en aquella transacción.

Los comentarios por parte de los tiktokeros no se hicieron esperar, dado que no es muy común escuchar historias de este tipo. Algunos la felicitaron por ser tan creativa, aunque otros también temieron que fuera una experiencia inventada por la imaginación de la mexicana.

“Yo le hubiera dicho ‘nadie se había preocupado tanto por mí’”, “Cuando tiene más palabra el asaltante que el novio”, “Sería una retribución de manera monetaria por daños emocionales y creo que no pagó ni un cuarto de lo que debía”, “Qué buena onda del asaltante”, “El mejor dinero invertido”, “Mejor que las historias de la Rosa de Guadalupe (un programa mexicano de dramatizaciones de la vida real)”, fueron los comentarios de los usuarios de la red social.

Otras mujeres también planearon hacer lo mismo que ella: “No anden dando ideas porque sí la aplico”, “Nunca se me hubiese ocurrido. Me falta imaginación”, “Sí soy, yo mandé a un taxista a su casa en la madrugada para que lo despertara y me contará si estaba con alguien”.

Finalmente, también recibió reacciones de personas a las que no les pareció gracioso lo que hizo: “No sé, pero no le creo nada”, “Si no confías en una persona, déjala, pero, ¿robarle el móvil?”, le expresaron en la caja de opiniones de TikTok. / Fuente: La Nación

