Lo afirman tras conocerse las ganancias de Ancap por US$ 128 millones.

El pasado viernes Ancap informó que cerró el primer semestre con ganancias por US$ 128 millones. Entre las cifras a destacar, US$ 12 millones provinieron del mercado monopólico y US$ 43 millones del mercado en competencia.

En ese sentido, y tras recibir el informe por parte del director de Ancap, Vicente Iglesias, el Frente Amplio en un comunicado indicó que «se puede y debe bajar» el precio de los combustibles.

Según indicaron, hay dos factores para bajar el precio: uno son los US$ 128 millones de ganancia en el semestre y otro es el actual precio del crudo que se encuentra con valores de principios de año.

«Una vez más queda demostrado que tener una refinería propia y en manos de Ancap, genera valor porque con cifras de venta por debajo del Precio de Paridad de Importación (PPI), la empresa obtuvo los US$ 128 millones mencionados», agregaron.

A su vez, aseguran que fracasó el mecanismo que «supuestamente» permitía más transparencia. «Si en los meses anteriores Ancap tenía los precios por debajo del PPI y aún así daba rentabilidad, se concluye que utilizar este cálculo es errado», manifestaron.

Por último, reiteran a Presidencia de la República la propuesta realizada en el plan de medidas para mitigar la crisis económica y social que permita dar estabilidad y previsibilidad al precio de los combustibles. En ese sentido sostienen «crear un fondo de estabilización del precio del crudo para amortiguar el impacto de la suba» y además «profundizar la política de protección de riesgos de los precios, mediante contratación de una cobertura de precio de petróleo». / Fuente: Telemundo

