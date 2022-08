Jasmine es un albañil que junto a su novia, Macauley, abrió una cuenta en OnlyFans y en menos de dos meses recaudaron 21 mil dólares.

La historia de Jasmine y Macauley llamó la atención de todos los medios de comunicación del Reino Unido ya que su vida tuvo un cambio rotundo luego de que se abrieran una cuenta de OnlyFans. El propósito de la pareja era abandonar la ciudad en donde viven y en menos de dos meses lograron recaudar más de 21 mil dólares.

Jasmine Grogan y Macauley Murchie, de 19 y 22 años, se unieron a la reconocida plataforma para subir contenido para adultos el pasado 2 de julio. Gracias a su rotundo éxito, renunció a su trabajo como albañil y junto con su pareja lograron conseguir hipotecar una casa. “Planeo ganar seis cifras al año por lo menos. Tengo tantos grandes planes para nuestro futuro. Macauley solía ser albañil, pero renunció porque es muy buen dinero en OnlyFans”, aseguró la joven muy contenta por el momento que está viviendo.

Siguiente a ello, recordó los salarios que ganaban con sus antiguos trabajos: “Solíamos ganar 1.900 libras esterlinas entre nosotros (más de 2200 dólares) y ahora nuestros ingresos mensuales oscilan entre 6.000 y 12.000 libras esterlinas (7000 y 14000 dólares)”.

PUBLICIDAD

“No esperábamos que le fuera tan bien, pero lo está haciendo increíble y ahora podemos ir y comprarnos artículos de lujo; estamos hipotecando una casa. Siempre queríamos más dinero, pero en realidad nunca abrimos la cuenta, entonces un día decidimos hacerlo y fue la mejor decisión que tomamos”, declaró la estrella de OnlyFans. Luego, remarcó: “Realmente nos ha cambiado la vida a ambos, somos financieramente libres a edades tan tempranas y creemos que esto solo va a mejorar”.

Cabe resaltar que la pareja se hizo viral en un video de TikTok, en el cual contaron su historia de amor: “Conocí a un vagabundo un día haciendo mis compras de comida. Le ofrecí dinero, pero no lo aceptó. Entré y continué haciendo mis cosas, pero no podía dejar de pensar en él”. “Había algo diferente en él. Le conseguí un hotel y me fui a casa. Nos mantuvimos en contacto. Nos enamoramos instantáneamente. Sabía que era el indicado para mí”, agregó.

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

PUBLICIDAD

Cienradios.com