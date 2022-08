Dijo: «Sé que estuve mal, no era mi intención hacerlo».

Gonzalo Trindade es el futbolista que durante un partido de fútbol disputado el fin de semana pasado en Salto le dio una patada a un jugador del cuadro rival, Matías Sabarrós, que tras eso debió ser internado en CTI.

En las últimas horas Trindade se refirió al incidente en su cuenta de Facebook, y expresó: «Voy a dar la cara porque asesino es el hombre que mató a la mujer hace unos días», inició en referencia al femicidio que ocurrió en Salto la semana pasada.

Trindade dijo que él es un «pibe cualquiera que juega al fútbol» y que no fue su «intención» lastimar a Sabarrós. «Sé que estuve mal, no era mi intención hacerlo», planteó.

«En cuanto pueda verlo iré a darle mis disculpas como se debe, de frente, y le diré que no fue mi intención hacerle daño y no tengo nada contra él ni contra nadie, solamente se me fue la mano», añadió.

En diálogo con Telemundo, Trindade añadió que se siente «muy mal» por lo que pasó. «Espero que se recupere pronto y vuelva a las canchas», agregó.

«No sé si voy a volver a jugar, mi madre llora desde el domingo porque me dicen asesino, yo no soy asesino, soy un gurí que juega al fútbol y se me fue la pata», manifestó.

Además, contó que le escribió a Sabarrós y que lo va a ir a visitar. «Ojalá dios quiera se recupere pronto y pueda volver a jugar», señaló.

Trindade comentó que ayer martes no fue a la práctica porque no le dan ganas. «Este año voy a dejar que pase todo esto, sinceramente es una lástima. Me siento mal, si me dicen sucio o mala leche la banco, pero asesino es otra cosa«, remarcó.

Sabarrós -que juega en el club Saladero de la liga salteña- fue atendido por los médicos del club dentro la cancha y logró salir caminando, pero minutos después fue trasladado a un centro de salud e internado en cuidados intensivos.

José Luis Sabarrós, padre del joven, contó a Telemundo que los médicos le explicaron que su hijo sufrió un golpe en el riñón derecho. «Le partió el riñón. Su situación es muy crítica», lamentó. / Fuente: Telemundo