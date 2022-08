Elbia Pereira, secretaria general de la Federación de Magisterio, dijo que ellos no convocaron a manifestación alguna.

Durante el acto oficial en Florida por el 197 aniversario de la Declaratoria de la Independencia este jueves, y cuando se retiraba el presidente Lacalle Pou, un grupo de personas le dedicó cánticos con insultos en referencia a la reforma educativa que lleva adelante el gobierno.

Cuando vio y escuchó lo que le gritaban, Lacalle Pou se frenó, los miró, comentó en voz alta su asombro por el insulto y luego siguió su marcha.

Entre los manifestantes que cantaban había carteles con críticas a la reforma educativa, lo que hizo pensar que en el grupo había miembros de sindicatos de la educación.

Este viernes la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio Elbia Pereira dijo a Subrayado que ellos no tienen nada que ver con lo sucedido.

“Nuestra organización no hizo ninguna manifestación con respecto al presidente de la República. Estamos en desacuerdo con la política económica que lleva adelante el gobierno, no es contra las personas, capaz que alguien se presenta como educador. Educadores es muy amplio. La Federación Uruguaya de Magisterio no intimó, no convocó a ninguna manifestación de escrache público a ningún legislador, a ningún actor educativo en este caso o institucional de la República. Nosotros nos manejamos de otra manera”, dijo Pereira, quien también es secretaria general del PIT-CNT. / Fuente: Subrayado