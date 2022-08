«Desempeño paupérrimo» disparó.

El dirigente y ex candidato a la Intendencia por el Frente Amplio, Pablo Urreta, calificó como «el peor jefe de Policía del departamento» al Orestes Leles Da Silva, que en las ultimas horas presentó renuncia a la titularidad de la Policía de San José.

Inicialmente su alejamiento se conoció en términos de cese por parte del Ministerio del Interior; sin embargo, y a los pocos minutos de esa información trascendió que había presentado renuncia. «Si no lo echaron habla muy mal del gobierno, porque la verdad que debe haber sido el peor jefe de Policía del departamento«, escribió Urreta en su cuenta de Facebook.

«Con las rapiñas no pudo, con el tráfico no pudo, no informaba de forma transparente los delitos, cuestionaba a los policías con licencia médica, etc, eso sí el combate a los malabaristas que estaban haciendo la diaria en los semáforos fue un éxito. Desempeño paupérrimo», sentenció el dirigente.