Atilio Rodríguez sustituirá a Leles Da Silva.

El comisario Atilio Rodríguez, quien será el futuro Jefe de Policía de San José, tras la renuncia de Orestes Leles Da Silva a ese cargo, dijo al periódico La Semana de Libertad que su designación estaría haciéndose efectiva en los primeros días del mes de setiembre.

El hasta ahora sub jefe en el departamento de Montevideo, comentó que no hará declaraciones a los medios de San José hasta tanto no se efectivice su nombramiento.

Cuando sea oficial el nombramiento, «con gusto lo recibo» en el despacho se limitó a decir Rodríguez a la publicación libertense, quien dio a conocer la novedad este domingo a través de su sitio web.

De acuerdo a lo trascendido el pasado viernes, Rodríguez estará acompañando por Germán Suárez, quien cumple tareas como jefe de Zona III de Montevideo. Belén Camejo, actual número 2 del Comando josefino pasará a cumplir la misma función en la Jefatura de Policía de Durazno.

La renuncia de Leles Da Silva será considerada en las próximas horas por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien se encontraba en la República Argentina, de donde retornó este domingo. No obstante ello, su salida de la titularidad de la Policía de San José es un hecho.

