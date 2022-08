Se trata del usuario @montbk5959, quien presume paseos y citas con su «novia». Además, tiene «dos hijos» con ella.

Un hombre revolucionó las redes sociales con su historia: tiene 49 años y está de novio con una muñeca de trapo. En Tik Tok muestra el día a día de la pareja e incluso presume a sus dos hijos, hechos con el mismo material.

«Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie», aseguro @montbk5959 ante las críticas y burlas que recibe en la red social. En sus videos se lo puede ver en un parque o escuchando música con su compañera.

Además, tiene fotografías familiares donde está con sus padres acompañado por dicha muñeca. «Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar», afirmó en un video reciente.

