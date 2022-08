¿Qué te parece?

Puma, la firma que viste a la Selección de Uruguay, presentó este lunes la casaca alternativa que vestirá el equipo en el Mundial Catar 2022.

La camiseta es de color blanco con detalles celestes en el pecho y en los puños; tiene el escudo en el medio, y a sus lados la bandera y la inscripción «Uruguay».

En la espalda, con letras doradas dice «LA CELESTE». / Fuente: uypress

La Celeste in a fresh take 🇺🇾



The 2022 @AUFOficial Away kit, out now. pic.twitter.com/eAAeaydz2w