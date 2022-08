Así se prevé que esté el tiempo durante la última parte del año.

De cara a la llegada de setiembre, el mes en el que comenzará la primavera en el hemisferio sur, Telemundo consultó al meteorólogo Mario Bidegain sobre qué se puede esperar para esa estación y para el verano de 2023.

“Lamentablemente no son buenas noticias, por lo menos desde el punto de vista de la lluvia. Va a continuar la fase fría, o Niña como se le denomina. Las pasadas dos primaveras hemos tenido Niña, este es el tercer año. Parece algo increíble, pero es así. Esto afecta a nuestro país con déficit de lluvia”, explicó el meteorólogo.

En ese sentido, Bidegain señaló que ese déficit de lluvia que se prevé “no es el mismo en el sur que en el norte del país”. “En el norte del país vamos a tener un déficit de lluvia más importante, en departamentos como Artigas, Salto, Tacuarembó, Rivera. No tanto al sur del río Negro, donde las lluvias van a estar por debajo de lo normal, pero no sería un déficit tan importante. No son buenas noticias para los productores del norte, donde están esperando las lluvias porque lamentablemente hemos tenido un invierno con déficit de lluvia”, agregó.

En base a esa perspectiva, ¿qué podría esperarse para el verano? “Si se concretan estos anuncios, vamos a entrar en un verano crítico desde el punto de vista de agua en los suelos”, respondió Bidegain.

Eso, explicó el especialista, “también tiene consecuencias en la temperatura del aire”. “Posiblemente empecemos la primavera con algunas heladas tardías, pero vamos a terminar la primavera y empezar el verano con olas de calor y con temperaturas máximas muy altas. Las anomalías de temperatura van a estar por encima de lo normal y eso nos lleva a olas de calor”, señaló.

No obstante, “en el escenario que tenemos de fase fría del Niño, con déficit de lluvias, esto hace que la amplitud térmica de nuestro país se eleve, y tengamos días de verano con máximas muy altas por encima de los 35ºC, y mínimas por debajo de lo normal, por debajo de los 20ºC en verano”, agregó. / Fuente: Telemundo

