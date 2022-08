“A mí me han querido crucificar un par de veces en base a una infamia total y creo que eso no es bueno”, dijo el líder de Cabildo Abierto.

El senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, se refirió este lunes a la situación de su homólogo del Frente Amplio Charles Carrera y planteó diferencias en cuanto al centro del caso. Según dijo, el “cerno” del tema es la “no investigación de una bala que dejó paralítico a un ciudadano”.

Para Manini, la investigación es “relativamente sencilla” porque es “decir quiénes estaban en esa fiesta y quién fue el que tiró”. “Eso es lo grave de todo esto, lo demás habría que ver. Es discutible quién dispuso, si se hizo para darle una mano a un ciudadano, si no se lo hizo. Creo que se está yendo por lo lateral, más allá de que pudo haber irregularidades e ilegalidades, esperemos las explicaciones y la defensa del tema”, dijo en declaraciones a Radio Sarandí.

“Yo soy de los que piensan que no se puede crucificar a alguien por denuncias en seco. Le digo poque a mí me han querido crucificar un par de veces en base a una infamia total, lo han impuesto en la opinión pública incluso, y creo que eso no es bueno”, agregó.

En este sentido, el exmilitar expresó que en el Hospital Militar las jerarquías pueden atenderse en el centro asistencial si pagan la cuota como todos los militares. Aseguró que “si pagan, se pueden atender” porque “tienen derecho”. “El mando militar llega hasta el presidente de la República; lo que tiene que hacer es pagar la cuota, nada más. Honestamente, no conozco la realidad de la sanidad policial, pero debe ser muy similar. Si paga la cuota, tiene derecho”, comentó. / Fuentes: Radio Sarandí – Montevideo Portal