«No me cabe ninguna duda y a la gente tampoco».

El diputado Ruben Bacigalupe (PN) sostuvo que San José y el país en general está «mucho mejor que cuando gobernaba el Frente Amplio» en materia de seguridad. «De eso no me cabe ninguna duda, y a la gente tampoco», afirmó.

En declaraciones emitidas por Noticias Principal, el legislador admitió que «en los últimos meses ha habido un crecimiento de la delincuencia en el departamento» y en particular en Ciudad del Plata, producto, «por lo que se nos expresa» de «un corrimiento de la delincuencia fundamentalmente de barrios y zonas de Montevideo» lo que ha provocado «delitos que no se estaban viendo».

Subrayó que, como consecuencia de ello, distintos «actores políticos han pedido a las autoridades nacionales mayor presencia» lo que ha redundado en «una mayor presencia de la Guardia Republicana», en particular.

No obstante ello, el diputado dijo que si bien «se puede mejorar muchísimo en seguridad (…) estamos mucho mejor que cuando gobernaba el Frente Amplio. De eso no me cabe ninguna duda, y a la gente tampoco», aseguró.

Bacigalupe realizó esas apreciaciones al ser consultado sobre el cambio de autoridades en la Jefatura de Policía de San José. Sobre el alejamiento de Orestes Leles Da Silva, dijo que no le causó sorpresa: «son cargos difíciles» se limitó a decir. «No podemos hablar de las circunstancias de la renuncia porque no lo sabemos», añadió.

Con respecto a los nombres que se manejan para encabezar el Comando josefino, Bacigalupe manifestó que está a la espera de que se confirmen. La titularidad de la Jefatura será asumida por Atilio Rodríguez, actual sub jefe de Policía de Montevideo, mientras que como sub jefe actuará German Suárez, hasta hoy jefe de Zona III de la capital. «Cuando asuman nos reuniremos para expresarles el beneplácito porque vengan a San José y, a su vez, saber cuál es la idea que tienen», señaló el representante.