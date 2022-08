“Ocultar la información no soluciona el problema», criticó el senador del Frente Amplio, Charles Carrera.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó este martes en Rivera que en agosto ocurrieron 31 homicidios en todo el país y “no 42 o 43 como se dice por ahí”. El senador frenteamplistas Charles Carrera, en su cuenta de Twitter, había asegurado que los homicidios del mes eran 42. “Ocultar la información no soluciona el problema”, expresó.

“Son 31 porque no se incluyen los abatidos por la policía, los suicidios y las muertes dudosas donde no hay un elemento para determinar que fue un asesinato. No somos nosotros quienes determinamos, es la Justicia quien lo determina cuando hay una muerte dudosa”, explicó Heber.

En ese sentido, admitió que “31 homicidios es mucho, estamos preocupados, por eso tuvimos hablando con el jefe por el despliegue que está haciendo en la zona donde se están repitiendo estas situaciones”, en relación a la reunión que mantuvo este lunes y donde se informó un “nuevo giro en el patrullaje”.

PUBLICIDAD

Tras las declaraciones del ministro, Carrera apuntó: “Mientras el Ministro Heber suma 31 homicidios en agosto, la prensa informa un total de 43. Ocultar la información no soluciona el problema. Primero, se debe aceptar la realidad y luego trabajar buscando soluciones. El último homicidio fue hace unas horas”, escribió en Twitter. / Fuente: Radio Universal

Mientras el Ministro Heber suma 31 homicidios en agosto, la prensa informa un total de 43. Ocultar la información no soluciona el problema. Primero, se debe aceptar la realidad y luego trabajar buscando soluciones. El último homicidio fue hace unas horas:https://t.co/VWuslxSqT1 — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) August 30, 2022

Leé también: Camy confirmó que la coalición impulsará una Investigadora por el caso Carrera