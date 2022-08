Esta cerrada; reclaman solución a las autoridades.

La concejal (s) Paula Luzardo (PN) de Ecilda Paullier, expresó públicamente su preocupación por el futuro del edificio de la escuela 4 de Bella Vista, que actualmente no se encuentra en funcionamiento.

En una publicación que realizó en su cuenta de Facebook, Luzardo indicó que el centro educativo está cerrado porque había «poquitos niños y además enfermó su maestro» lo que llevó a las autoridades de Primaria a derivar a los alumnos «a la escuela mas cercana».

La concejal expresó, por tal motivo, su temor de que el edificio «termine en abandono como sucedió con el ex local de la escuela pegado al puesto policial. Ojalá las autoridades correspondientes tomen medidas justas y a tiempo y que este lugar no quede olvidado como el otro, hoy destrozado por el abandono, la inclemencia de las lluvias, viento, humedad, etc., etc.» escribió.

Luzardo recordó que por el caso del ex local escolar «se pidió informe como corresponde a través de la Junta Departamental» que «nunca» fue respondido. «Capaz aquí les doy letra y alguien se hace cargo y responde a la ciudadanía sobre el ex local», añadió.

A su entender, en ese predio podrían construirse viviendas, lo que repercutiría en un aumento de población en la zona, permitiendo la reapertura del local actual.

