El asado brasileño, sabroso y rendidor, según uno de los carniceros que integra la gremial que nuclea a comerciantes del rubro.

Los carniceros esperan que a partir de este miércoles comience a llegar a sus locales una nueva carga de asado importado desde Brasil, tras el arribo de una primera partida que se agotó en pocas horas, informó El Observador.

Heber Falero, directivo de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), explicó que hasta ahora llegó solo un camión, con 24 mil toneladas. Eso, destacó, hizo que cada carnicero al que le llegó el producto tuviese unos 30 o 40 kilos que se vendieron “en unas horas”.

Por lo tanto, es demasiado pronto para evaluar el impacto del permiso otorgado por el gobierno para esta alternativa comercial, complementó.

Sí comentó que probó el asado y que si bien no es de animales jóvenes, algo que se comprueba al ver el tamaño del hueso, “es un asado bueno, no es un lujo, pero sí es un asado rico, es sabroso y rendidor”.

Un asado estratégico

La llegada de ese tipo de asado a la plaza local es “muy oportuna”, sobre todo si se aceita la importación y se hace fluido el abasto, “porque estamos en un momento en el que hay una notoria escasez de asados de campo, que es el asado estándar, el que se consume acá, el que la gente más busca, un asado de precio algo menor porque el asado de feedlot es más caro, y también es algo más gordo”.

Falero entiende que “va a llevar un tiempo que la inyección de carne con hueso brasileña sea constante”. Eso mismo sucedió hace algunos años cuando se autorizó, en aquel momento, el ingreso de carne sin hueso. También fue necesario que pasara un tiempo para estabilizar el abasto.

Cuando suceda, cuando todo sea dinámico, “será algo muy bueno”, opinó.

Detalló que la operativa inicialmente siempre es más lenta, porque los exportadores e importadores tienen que encaminar muchas cosas y además hay trámites de inspección oficiales que también se deben hacer y hacen lenta la operativa, aludiendo por ejemplo a los controles para despejar la existencia de salmonella.

De momento, según sabe, solo exportó el frigorífico JBS (Friboi) e importó Abasto Santa Clara, pero se espera pronto haya en la plaza local asados brasileños gracias a la participación de otros actores en la operativa.

Otro aspecto que el comerciante abordó se relaciona con el precio. Por ahora no hubo un impacto favorable al consumidor, el asado no está más barato, con base eso en que ha llegado poco asado brasileño. Igual, el producto importado, aunque se haya pagado a un mismo precio, terminó siendo conveniente porque “no tiene desperdicio, rinde más que un asado de acá de oferta”. / Fuente: El Observador