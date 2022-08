Y la inseguridad se resolverá un «98 o 99%».

El edil Mario Guerra (PN) dijo que en San José «no hay pobreza» sino «vagueza». Guerra hizo esta afirmación en la última sesión de la Junta Departamental y durante una moción presentada por la edila Ana Piñeyrúa (FA) mediante la cual el Legislativo solicitó a la ANEP y el INAU que aumenten sus propuestas socioeducativas para jóvenes en Ciudad del Plata.

«Escuchaba a la edila mocioonante y se me ponía la piel de gallina y me erizaba. ¿Pobreza en San José? Que me mencione la zona, en lugar. En Ciudad del Plata tengo amigos tamberos que tiene tambo y no consiguen un tambero ni por orden del juez» afirmó el curul blanco. «Yo creo que no es la pobreza, muchas veces es la ‘vagueza’. No queremos trabajar», aseguró.

«Quisiera que me nombrara en qué zona hay pobreza. No la veo la pobreza. Ha mejorado muchísimo. Estábamos peor, pero ha mejorado muchísimo», sostuvo Guerra.

«Uno sale a buscar un tambero no consigue, los paperos están comprando la última tecnología porque no hay gente para arrancar papas. Uno manda 10 ómnibus a cualquier localidad para juntar gente para las granjas y llenará uno no dos. Si no queremos trabajar. Yo no la veo tan grande la pobreza» insistió el edil, quien de todas formas votó la moción.

Para Guerra, se ha olvidado «aquella frase de Artigas que dice que tenemos que ganarnos el peso por sí mismos y no esperar a que nos venga de arriba. Habemos muchos mal acostumbrados», opinó.

Durante su alocución, el edil también hizo mención la inseguridad: afirmó que «el abigeato se ha terminado» y que «antes de terminar» el actual período de gobierno, la problemática quedará solucionada «en un 98 o 99 por ciento. Ya tenemos el toro agarrado por la guampas», disparó.

