João Gabriel tiene 8 años y vive en Brasil. Su álbum “artesanal” se hizo viral y le valió una inesperada lluvia de regalos.

El álbum de la Copa Mundial de Catar ha sido un gran éxito entre los aficionados al fútbol en todos los países donde se comercializa. Sin embargo, el precio de las figuritas puede resultar prohibitivo para muchos.

En el caso de Brasil, los sobres costaban 2 reales en 2018 y actualmente valen 4, lo que equivaldría a unos 32 pesos uruguayos.

Incapaz de costearse los cromos, el pequeño João Gabriel, de 8 años, vecino de Goiânia, decidió poner literalmente manos a la obra y diseñar su propio álbum y las correspondientes figuras.

Según informara la cadena Globo, el niño se permitió algunas “licencias” respecto al álbum oficial. Por ejemplo, su versión incluye a Gabigol, un ídolo del Flamengo que no ha sido convocado por el técnico Tite a la selección y no debería viajar a Catar. El niño también pintó algunos árbitros famosos, que no existen en el álbum original.

En total creó 39 imágenes, incluidas las banderas de algunos países participantes.

“Vio en la televisión una nota sobre álbum de la Copa, y dijo que quería uno. Luego, cuando llegué a casa de trabajar, me dijo que ya lo tenía. Cuando fui a verlo, me explicó que hacía dibujos”, contó João Teixeira, padre del niño. El hombre trabaja como vendedor en un mercado local, y los ingresos familiares equivalen aproximadamente a un salario mínimo (1212 reales o 9577 pesos).

“No puedes evitar emocionarte. La felicidad es tanta que me quedo sin palabras de tener a alguien con tanta creatividad”, dijo Teixeira en declaraciones a G1.

La historia de João Gabriel llegó a las noticias y se convirtió en un fenómeno viral. En las redes sociales, los famosos se solidarizaron y se ofrecieron a regalarle a João el álbum original y paquetes de figuritas para ayudarlo. Entre los que se pusieron a disposición están la cantante Luiza Sonza y la esposa del guardameta corintiano Cássio, Janara Sackl, quienes prometieron enviarle una camiseta y guantes de golero.

Otra mujer, llamada Ana, se adelantó y le mandó al pequeño un álbum y 24 paquetes de figuritas, con los que el niño se marchó muy ufano a la escuela.

“Estoy muy feliz por recibir mi álbum”, declaró el chico también a G1.

La lista de regalos para el niño podría seguir creciendo. Su padre dijo que en las últimas horas fue contactado por el equipo que maneja el merchandising de Neymar, y le prometieron que le harían llegar productos oficiales del famoso futbolista.

Montevideo Portal