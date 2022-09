El presidente del Codicen concurrió al Cerro de Montevideo para dialogar con vecinos sobre educación. Gremios educativos se concentraron por lo que entienden una mala reforma educativa.

Gremios estudiantiles y sindicatos de la educación se manifestaron en el Cerro, frente al ex Liceo 11 y actual Centro Cultural Oeste, ante una actividad que realizaron autoridades del Codicen y en la que estaba presente Robert Silva. Tanto al inicio como cuando se retiraban las autoridades, hubo disturbios.

La periodista de Subrayado, Magdalena Correa, presente en el lugar, transmitió que la concentración fue pensada como pacífica, pero que hubo situaciones de disturbio tanto al ingreso al centro cultural con empujones y gritos por parte de los presentes, como cuando se retiraron las autoridades del Codicen, que apedrearon la camioneta en la que se fue Robert Silva. Desde Fenapes prefirieron no hacer declaraciones, por el momento.

La protesta la realizaron por lo que entienden que es una mala reforma educativa. Consideran que “no es transformación, es ajuste”, tanto presupuestal, pedagógico y de derechos. Además, representantes del Fenapes, consultados por Subrayado, explicaron que veían como una provocación que las autoridades del Codicen se hayan reunido con los vecinos en ese punto en particular, por lo que representó a fines de los 90 y principios de los 2000, cuando se realizaban allí, en el que era entonces el liceo 11, ocupaciones.

Al finalizar la reunión, Silva expresó que sigue el «compromiso con el cambio educativo». «También pedimos a la gente con la cual tantas veces conversamos, que haga sentir su voz. Porque en definitiva lo que muchas veces pasan es que unos pocos o algunos hacen sentir exacerbadamente su voz, impidiendo a los que quieren hacer otra cosa que su posición sea escuchada, y los otros están en un silencio», dijo y agregó: «Acá en el Cerro, si ustedes miran las situaciones de muchos de los jóvenes, es muy compleja la situación de muchos de los jóvenes, es muy compleja la situación educativa, y por lo tanto hay que hacer algo. ¿O nos vamos a resignar a estar siempre con el bombo, con el redoblante, hablando de mercantilismo, de neoliberalismo, de privatización de la educación?».

PUBLICIDAD

Tres estudiantes ingresaron a la reunión en el Centro Cultural. Silva dijo que plantearon «cosas que no son como ellos las ven» y sostuvo que los estudiantes no concurrieron a una reunión previa a la que fueron convocados.

Desde los gremios denunciaron que se le apagó el micrófono a una de las estudiantes. «Yo no me di cuenta. Me di cuenta que había determinadas apreciaciones o tonos que se estaban usando que estaban molestando a algunos de los integrantes de la reunión», respondió Silva al respecto. / Fuente: Subrayado / Foto: Telenoche