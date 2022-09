El ministro del Interior no quiso profundizar en el tema para “no darle propaganda”, pero reconoció que el autor está identificado.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó este viernes que recibió amenazas de muerte que provenían desde adentro de la cárcel. En concreto, el secretario de Estado fue consultado sobre la situación ocurrida con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y si esa situación hace que se revean los protocolos de seguridad y la escolta presidencial.

Heber respondió: “A mí siempre se me ha dicho frente a amenazas que todos tenemos, yo tengo una también, que hay que tener cuidado con un loco que se sienta con la tarea de tratar de asesinar a otra persona o a un gobernante. Esto fue típico de ese marco, una persona que se acercó y trató de disparar, un hecho que condenamos, pero es lo que hay que tener cuidado”.

Sin embargo, el ministro consideró que ese “cuidado” no puede llevar a que los jerarcas, presidentes o ministros “no tengan contacto con la gente” porque para los políticos es “esencial”. Además, opinó que no se puede tener una “muralla” por temor a que aparezca alguien con esas características. “Estamos siempre con el cuidado del caso, tenemos que dar las custodias, pero no esa distancia que los jerarcas no estamos acostumbrados en Uruguay”, sostuvo.

En este sentido, uno de los reporteros presentes en la rueda de prensa le preguntó sobre qué tipo de amenazas tuvo como gobernante. Heber contó que tuvo una amenaza desde la cárcel, pero que no quería profundizar en el tema porque no quiere “darle propaganda”.

Adelantó que la Policía está investigando la intimidación y que ya está identificado el autor de esta. La amenaza, dijo, fue dirigida a su persona y al director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza. “[Fue una] amenaza de muerte, pero estamos en esto para no alarmar, [sino que] al revés”, concluyó. / Fuente: Montevideo Portal

