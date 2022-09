Para potenciar cercanía con la población.

El edil Daniel Blanco (FA) propuso que la Junta Departamental de San José lleve a cabo sesiones ordinarias en cada un de los cuatro municipios. En ese sentido, pidió a la Mesa de la corporación que evalúe esa posibilidad.

Blanco defendió su idea señalando que las salida de la corporación al interior josefino es de orden ya que «representa a todos los vecinos» y no solo a los de San José de Mayo.

«Quisiera hacer referencia a una palabra que muchos, hasta hace un tiempo, no conocíamos y que ahora es muy usada. Me refiero a la palabra «empatía», que significa ponerse en el lugar del otro. En función de eso, quisiera proponer que la Mesa estudiara la posibilidad de acercarnos a la ciudadanía y que la Junta Departamental, que representa a todos los vecinos, sesione en otras localidades. Tal vez pueda no ser práctico, pero ya se hizo y no ocasionó mayores problemas«, recordó el edil al plantear su propuesta en la Media Hora Previa de la última sesión del deliberativo.

Blanco sugirió que «una vez al año, en cada municipio del departamento, la Junta Departamental sesione en forma ordinaria, como forma de estar más cerca de las organizaciones sociales y de la gente, y así escuchar, de primera mano, las inquietudes que a veces los vecinos no pueden plantear.»

Además de elevar su inquietud a la Mesa de la Junta, el tema también pasó a la Comisión de Asuntos Internos y Relaciones Públicas para su consideración.

