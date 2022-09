Podrían movilizarse hacia San José de Mayo.

Los feriantes de Playa Pascual se declararon «en alerta y en conflicto permanente» tras la decisión de la Intendencia de trasladar la feria del lugar en el que actualmente funciona.

Según lo dispuesto, la misma comenzaría en la intersección de calles Yamandú Rodríguez y Juan Zorrilla de San Martín y se extendería en línea recta hacia la zona de Villa Olímpica.

En la sesión ordinaria del pasado jueves del Concejo Municipal de Ciudad del Plata, la alcaldesa Marianita Fonseca indicó que la decisión se adoptó tras una reunión realizada la semana pasada entre la intendenta Ana Bentaberri, Fonseca, representantes de los feriantes y de los vecinos que pretenden su traslado.

Sin embargo, en un comunicado dado a conocer este lunes, los feriantes se declararon «en alerta y en conflicto permanente». Señalan en la nota que en la reunión fueron «comunicados» de lo dispuesto, y que «no pudimos intervenir» puesto que era algo que «ya estaba resuelto».

«En estos tiempos solo se escuchó a vecinos que piden el traslado pero jamás se escuchó a vecinos linderos con 60 firmas y comerciantes más de 40 firmas que están solicitando que la feria se quede en su lugar», enfatizaron en la nota.

En este marco, sostienen que las autoridades «no logran entender que si no se regulariza en las condiciones que proponemos no se tendrán los resultados óptimos que todos esperamos, ya que somos nosotros quienes vivimos y conocemos la feria desde adentro».

PUBLICIDAD

Indican las sucesivas administraciones locales y departamentales «solo han contribuido al desorden» y que los «actores políticos en particular solo han beneficiado a sus votantes persiguiendo a los feriantes» y «entregando permisos (por) fuera del acuerdo que teníamos con la IMSJ al comienzo de la pandemia» que establecía que «hasta no regularizar todos los reclamos no existirían nuevos permisos nuevos».

PUBLICIDAD

Los feriantes subrayan que la decisión de declararse «en alerta y en conflicto permanente» no es porque se opongan a los cambios pero consideran que debe ser «bajo las condiciones que proponemos para mantener el orden y mejorar la convivencia». Para ellos «no existiría solución posible si la IMSJ sigue sin escuchar nuestras propuestas» que «innumerables veces por escrito hicimos».

Paralelamente responsabilizan a la Intendencia de causar «descontrol» generando «rispideces entre los mismos feriantes que solo vamos a las ferias a trabajar». «Pareciera que los políticos olvidan que vienen a las ferias a pedir voto y entregar sus listas también haciendo promesas que luego son incumplidas», dispararon. Por último indicaron que «en estos días» resolverán los futuros paso a dar «sin descartar movilizarse a San José».