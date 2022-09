González respondió que es decisión de AUF e Interior, por lo que “en todo caso es la opinión de un fiscal, como la de cualquier ciudadano”.

El fiscal Fernando Romano, que hace meses investiga la operativa de barrabravas, estimó que el del domingo debe de ser el último clásico que se dispute con ambas hinchadas y en el estadio de alguno de los clubes. “Creo que no se va a jugar más ni en el [Gran] Parque Central ni en el Campeón Del Siglo. El clásico se debe jugar en el Estadio Centenario o, en su defecto, si los clubes quieren jugarlo en sus canchas, es sin público visitante”, dijo Romano a MVD Noticias de Tv Ciudad. “Me parece que lo más lógico y lo más justo a esta altura del partido, que la violencia en el fútbol no para; al contrario, se va incrementando. No sé qué tiene que pasar para decir que no se puede jugar más de esta manera”, agregó.

Para el fiscal, lo sucedido “es otro evento más de violencia” y “lamentablemente, en un clásico”.

“En este caso fue importante -creo- lo que sucedió, dado de que hubo un operativo de más de 600 funcionarios policiales; y bueno… uno se pregunta: ¿Cómo pudieron haber ingresado banderas alusivas a la muerte y también un inflable?”, agregó.

“Para mí no tiene por ahora ningún tipo de explicación. Recién la investigación la comenzamos en el día de hoy porque me asignaron la noticia hoy. Yo voy a analizar solamente lo que sucedió dentro del Gran Parque Central; y la parte del daño a los ómnibus le corresponde al doctor [Leonardo] Morales, que es el fiscal de Octavo Turno”, explicó. / Fuente: Montevideo Portal