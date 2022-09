Atilio Rodríguez asumió al frente del Comando.

El nuevo jefe de Policía de San José, Com. Gral. Atilio Rodríguez, anunció su intención de desarrollar una gestión mancomunada con los vecinos, las organizaciones civiles y las autoridades locales y departamentales, más allá de los lineamientos con los que llega al territorio josefino impuestos por el Ministerio del Interior.

Rodríguez sustituye en el cargo a Orestes Leles Da Silva. Por su parte, Germán Suárez, asumirá la sub jefatura en lugar de Belén Camejo, quien pasará a cumplir ese rol en el departamento de Durazno. El cambio de mando se efectuó con la presencia del ministro Luis Alberto Heber.

El novel jerarca dijo que en estos primeros días y semanas trabajará con el fin de tener un estado de situación claro de San José y sus zonas más conflictivas. Rodríguez señaló que si bien Ciudad del Plata es un foco de atención particular el accionar contra el delito no sólo estará dedicado a esa zona.

Su llegada desde Montevideo, en donde era sub jefe, ha sido leída por distintos actores como una intención del Ministerio del Interior de poner «mano dura» en el departamento, en donde en el primer semestre del 2022 aumentaron todos los delitos salvo el del abigeato.

Consultado al respecto y sobre si las políticas aplicadas en la capital son trasladables a San José, el nuevo jefe dijo que «dependerá de los resultados del análisis estratégico que habrá que hacer sobre las situación delictiva» a nivel local.