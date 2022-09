Tal como informó San José Ahora, este miércoles un joven ingresó a la UTU de Ciudad del Plata con un arma de fuego y escapó tras forcejeo con funcionarios.

“Por lo que pudimos saber es por un tema que inicia afuera de la institución educativa, con dos estudiantes de nuestra institución, y en la medida que saca el arma, los gurises se retraen para atrás, se genera una situación de suma violencia y lo que intentan hacer los compañeros es resguardar a nuestros gurises que son en su mayoría menores de edad”, explicó a Subrayado Diego Betancourt, del Sindicato Regional AFUTU.

Una de las funcionarias que estuvieron en el hecho se descompensó y debió ser internada. Según Betancourt, el arma estuvo a 20 centímetros de su cara.

“Es de suma gravedad, porque qué seguridad tenemos: no sabíamos dónde estaba esa persona, no la habíamos podido agarrar, no la había podido agarrar la Policía”, sostuvo Bentancourt. “Si entró a la UTU por el costado perfectamente podía entrar a un salón y podría haber pasado una cosa mucho más compleja”, agregó.

PUBLICIDAD

Además, piden que se le de un abordaje multicausal a la violencia. “Nosotros tenemos una psicóloga para una escuela que tiene alrededor de 1.200 gurises, es imposible dar un abordaje integral. Por eso los sindicatos vienen reclamando los equipos multidisciplinarios”, dijo.

Desde el Ministerio del Interior se informó que por orden de la Fiscalía se realizó un allanamiento a la vivienda del joven y que no se encontró el arma. La Policía relevó las cámaras de seguridad de la zona y del análisis de las imágenes «no se ve que porte un arma de fuego y no se ve que esgrima ni que apunte a alguien con algún objeto».

Leé también: Docentes de UTU de Ciudad del Plata iniciaron paro tras ingreso de adolescente armado