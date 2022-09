“No veo la necesidad de ninguna cirugía ahora”, expresó el joven, que se conchabó como ayudante de albañil.

Después de muchos años de intentar convertirse en la versión de carne y hueso del novio de la muñeca Barbie, el brasileño Felipe Máximo Dias de Oliveira, de 18 años, renunció a tal proyecto y se convirtió en ayudante de albañil.

Oriundo de Peruíbe, un municipio costero de São Paulo, el joven llegó a planificar una lista de 42 procedimientos quirúrgicos para parecerse a Ken.

A través de las redes sociales, Felipe, también conocido como Mr. Adam, anunció los cambios en los planes estéticos y su nuevo empleo. Sigue compartiendo fotos y videos caracterizados como el personaje, pero sin los mismos objetivos de someterse a intervenciones quirúrgicas, según informa el portal noticioso G1.

“Vi problemas en mí que no existían, no veo la necesidad de ninguna cirugía ahora. Me miré al espejo y me pude ver”, dijo Felipe, anunciando que renunciaba a las modificaciones corporales.

El muchacho contó también que desde que su hermana se fue a vivir a Portugal, vive solo. Por ello, para pagar el alquiler, comenzó a trabajar con su tío y su padrastro, quienes llevan años en el rubro de la construcción.

Felipe ganó varios seguidores en internet al mostrar su contenido “convirtiéndose” en el muñeco Ken, del universo de Barbie.

En 2020, y en entrevista con el citado medio, hizo públicos sus planes de someterse a 42 operaciones para parecerse lo más posible al personaje. El 22 de setiembre de 2021, el joven compartió en redes sociales que pasaría a una suerte de “plan b”: desistiría de los procesos quirúrgicos y solo utilizaría el maquillaje para “transformarse”.

Hoy, dice sentirse muy feliz en su trabajo actual, sin arriesgar su vida por motivos de belleza. “No solo estoy orgulloso de mi trabajo, sino que también me gusta hacerlo, ser de la construcción”, asegura.

