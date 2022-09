El perfil de Instagram del presidente de la República figuró en la lista de usuarios que veían la transmisión de la comunicadora argentina.

La presentadora argentina Viviana Canosa reapareció públicamente, luego de un mes, en Instagram, en una transmisión en vivo en la que habló de la “censura” que sufrió en el canal A24, para el que trabajaba y en el que hacía su programa Viviana con vos.

“Ya habíamos tenido otros episodios en el canal, pero todos fueron conversables, negociables, se dialogaron y yo finalmente siempre, después de cada episodio, pude decir y hacer lo que quería. Pero esta vez fue imposible. En América, con Massa, no se jode. Fue censura. Ellos piensan que si no muestran lo que pasa, no sucede; absurdo”, dijo en el vivo.

Según informó Hacemos lo que podemos (Radio Universal), uno de los 33 mil espectadores que vieron la transmisión fue el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, cuyo perfil de Instagram figuraba en la lista de usuarios conectados a las 11 de la noche de este miércoles.

Pantallazo.com.uy