Un nuevo reto visual enloquece a los fanáticos en las redes sociales por su dificultad que crece aún más cuando se limita el tiempo disponible para hallar el error.

Aunque para muchos parezca de gran facilidad encontrar el error en una foto, los colores y el parecido entre las palabras colocadas sobre la imagen hacen que este reto no sea tan fácil como parece.

En este caso, el acertijo visual consta de hallar la palabra “diferente” en la imagen repleta de “FLAN”.

El reto pondrá a trabajar la mente pero aún más cuando tengas apenas 10 segundos para hallar el error.

No solo será un juego viral, sino que también te permitirá agilizar tu mente logrando captar más estímulos en el día a día.

Respirá profundo, poné la imagen y exprimí tu mente para hallar la palabra errónea.

La imagen del reto visual

Si no hallaste el error en esta imagen, te recomendamos que continúes bajando para hallar la solución.

Solución del reto visual

Si llegaste hasta acá es porque no conseguiste hallar la palabra que “desentonaba” con el resto de la fotografía, pero no te preocupes, no fuiste la única persona que no lo logró. Suerte en la próxima.

