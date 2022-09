Se convirtió en millonaria a los 19 años y no sabe en qué gastar la plata

Se convirtió en millonaria a los 19 años y no sabe en qué gastar la plata

La millonaria comenzó a modelar en las redes sociales y ahora sus trabajos valen una suma increíble (Instagram).



Linsey Donovan, ahora de 23 años, comenzó a invertir su dinero en casas y ahora posee una cartera de propiedades que nos pondrá celosos a todos.

Creció en Maryland, EE. UU., sin mucho dinero, pero luego, cuando se mudó a Florida a los 18 años, todo cambió.

Creció en Maryland, EE. UU., sin mucho dinero, pero luego, cuando se mudó a Florida a los 18 años, todo cambió (Instagram).



La millonaria comenzó a modelar en las redes sociales y ahora sus trabajos valen una suma increíble.

La chica dice: «Actualmente soy dueña de cuatro propiedades y el valor de mis propiedades superan los U$S 7 millones».

A Linsey también le gusta darse caprichos: tiene una colección de autos que valen U$S 500.000 (Instagram).



Además de gastar su dinero sabiamente, a Linsey también le gusta darse caprichos: tiene una colección de autos que valen U$S 500.000.

PUBLICIDAD

GASTÓ U$S 450.000 EN UN DÍA​

«Lo máximo que he gastado en un día fueron unos 450.000 y tengo compras extravagantes».

Linsey recordó cómo la gente pensaba que estaba loca cuando quería comprar un Mercedes S65 V12 de U$S 300.000 a los 19 años.

Usando un vestido de U$S 3.000 hecho especialmente para Kim Kardashian y que Linsey compró (Instagram).



No solo lo compró sino que también centró su atención en un «camión de ensueño» de U$S 100.000.

Ahora lo tiene estacionado en el camino de entrada de la casa que compró cuando tenía 20 años, una finca donde también tiene un caballo, una enorme piscina y una casa para sus perros.

Linsey explicó: «Tengo la casa más grande de todo el lago. Me siento como una princesa al entrar todos los días a esta hermosa casa con techos altos. Las puestas de sol aquí son preciosas, me encanta ver a mis perros en la piscina y mi enorme dormitorio rosa de Barbie».

«Me siento como una princesa al entrar todos los días a esta hermosa casa» (Instagram).



Linsey también es una orgullosa propietaria de una moto todoterreno de U$S 20.000, un piano de media cola (que no sabe tocar) de U$S 30.000 y un vestido de U$S 3.000 hecho especialmente para Kim Kardashian.

PUBLICIDAD

La millonaria agrega: «Se siente muy bien poder comprar lo que quiera y no tener que preocuparme por el precio. Tener libertad financiera es increíble».

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

Clarín